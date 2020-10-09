Экс-президент Киргизии Атамбаев вышел к митингующим

Бывший президент Киргизии Атамбаев впервые после освобождения из СИЗО протестующими появился на митинге в Бишкеке, передает Sputnik Киргизия.

Атамбаев и политик Омурбек Бабанов вышли к митингующим из здания «Медиафорума».

Экс-президент назвал нынешние протесты в стране «третьей революцией».

Он также заявил, что на митингах в Бишкеке возможны провокации, чтобы дестабилизировать ситуацию.

В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, где также располагается президентская администрация. Митингующие добились освобождения Атамбаева из СИЗО.

Премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова. Ряд оппозиционеров не согласились с данным назначением и создали свой координационный совет, выдвинув на должность премьера Бабанова.

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