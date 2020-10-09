Лукашенко заявил о кадровых перестановках в вузах из-за «поведения студентов»

У президента Белоруссии Александра Лукашенко появились вопросы к Министерству образования, передает госагентство БелТА.

Глава государства заявил, что поведение части студентов показывает их небрежное отношение к высшему образованию, что может привести к утрате его ценности как значимой социальной ступени.

«Недорабатывают ректоры вузов. В ближайшее время, в течение недели, мы должны решить кадровую проблему по таким вузам», — заключил Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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