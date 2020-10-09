Самолет Москва-Омск экстренно сел в Екатеринбурге
Бернст Ю.
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Омск, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, причиной посадки стал отказ обогрева датчиков статики и динамики.
На борту воздушного судна находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа.
Сейчас представители авиакомпании работают с пассажирами рейса. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.
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