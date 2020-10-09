Самолет Москва-Омск экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Омск, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, причиной посадки стал отказ обогрева датчиков статики и динамики.

На борту воздушного судна находились 149 пассажиров и шесть членов экипажа.

Сейчас представители авиакомпании работают с пассажирами рейса. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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