Директора банка «Траст» допрашивают по делу о хищениях у «Деловых линий»

В доме исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что в настоящий момент его допрашивают в рамках уголовного дела о хищении 841,8 млн рублей у владельца «Деловых линий» Александра Богатикова.

Предположительно, хищения осуществлялись в период с августа 2014 года по май 2017 года.

Адвокат Хабарова Владимир Слащев заявил, что мужчина заподозрен в мошенничестве в особо крупном размере. По его словам, Хабаров вину не признает и дает аргументированные показания.