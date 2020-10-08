Эпидемиолог дал главам регионов связанные с COVID-19 рекомендации

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, академик РАН Николай Брико заявил о необходимости отредактировать графики работы предприятий в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что это нужно сделать для сведения к минимуму контактов между людьми.

Специалист также отметил, что стоит скорректировать время начала и завершения рабочего дня в ряде организаций. Такая мера позволит уменьшить пассажиропоток в транспорте в час пик и снизить темпы распространения коронавируса.

Согласно последним данным, с момента начала пандемии в России зарегистрировали 1 260 112 случаев COVID-19, при этом 1 002 329 граждан выздоровели, 22 056 умерли.

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