В Москве задержали двух участниц Pussy Riot

В Москве задержали двух участниц группы Pussy Riot, которая вывесила радужные ЛГБТ-флаги на нескольких зданиях госучреждений в центре столицы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нику Никульшину задержали. Еду к ней в ОВД «Мещанский», — заявил адвокат девушки Сергей Тельнов.

Другую участниц группы Марию Алехину задержали на выходе из редакции телеканала «Дождь».

Ранее стало известно о задержании еще двух человек из Pussy Riot — Василия Андрианова и Елизаветы Дидерих. Позднее их отпустили из отдела под обязательство о явке для составления протокола по статье «Нарушение правил проведения митинга».

Полиция также приходила домой к матери Марии Алехиной и муниципальному депутату Люсе Штейн.

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