Упавшие в обморок 13 школьников в Великих Луках выписаны из больницы
13 школьников, которым стало плохо на линейке в Великих Луках, выписаны из больницы. Об этом сообщает RT со ссылкой на областной Комитет по здравоохранению.
Ранее директор школы №7 Наталья Демиховская отрицала, что во время линейки дети потеряли сознание.
В администрации Великих Лук заявили, что детям могло стать плохо якобы из-за «стечения обстоятельств» и волнения.
Днем 5 октября в школе №7 прошла торжественная линейка по случаю присвоения школе имени офицера-пограничника Антона Злобина. Во время мероприятия 13 детей из разных классов почувствовали себя плохо, после чего их госпитализировали.
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