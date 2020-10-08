Бизнесмена заподозрили в убийстве двух человек в Подмосковье

В Подмосковье полицейские задержали предпринимателя, подозреваемого в убийстве двух своих компаньонов на почве конфликта из-за земельного участка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя подмосковного главка СК РФ Ольгу Врадий.

В правоохранительные органы Звенигорода 6 октября обратились родственники предпринимателя с заявлением о его исчезновении. Следователи, выехав к месту, куда направлялся мужчина, обнаружили автомобиль пропавшего, а также две стреляные гильзы и следы волочения. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Позже следователи нашли в колодце в Одинцово тела двух мужчин — коммерсанта и его компаньона с огнестрельными ранениями. По подозрению в их убийстве был задержан 64-летний бизнесмен из Звенигорода.

По словам Врадий, предприниматели поссорились из-за дальнейшей судьбы земельного участка, купленного ими совместно, но по документам принадлежащего только одному из них. Когда один из мужчин незаконно возвел на участке постройку, собственнику земли начали приходить штрафы.

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