Легойда рассказал о состоянии патриарха Кирилла на карантине

Находящийся на карантине из-за контакта с больным COVID-19 патриарх Кирилл здоров и чувствует себя хорошо. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда на своей странице в Telegram.

«Предстоятель Русской Церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме», — отметил он.

Ранее глава РПЦ сообщил, что самоизолировался после контакта с заразившимся коронавирусной инфекцией человеком. В связи с этим он не смог посетить Троице-Сергиеву Лавру.

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