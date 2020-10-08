В России выявили еще 11 493 случая коронавируса
Катерина Медведева
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В России за последние сутки выявили 11 493 случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за прошедший день вылечились 7 054 человека, скончался 191.
Всего инфекцию зафиксировали у 1 260 112 жителей страны, выздоровели 1 002 329, умерли 22 056.
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