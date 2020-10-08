Патриарх Кирилл самоизолировался после контакта с больным COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с больным коронавирусом, из-за чего он не посетил Троице-Сергиеву лавру. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Патриарх выразил сожаление в связи с тем, что в текущем году не может присутствовать в Лавре по случаю дня памяти Сергия Радонежского (1314 — 1392).

«Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», — уточнил глава РПЦ.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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