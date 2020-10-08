В Москве еще 1341 пациент вылечился от COVID-19

В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечился еще 1341 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

Всего число выздоровевших после заражения COVID-19 достигло 257 703 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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