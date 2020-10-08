В Уссурийске горит склад на площади 7 тыс. квадратных метров

В приморском Уссурийске горит склад на площади 7 тыс. кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На данный момент пожар локализован. Огонь распространился в пространстве под крышей склада, однако был остановлен. Общая площадь пожара составила 7 тыс. кв. м.

Склад расположен по адресу Коммунальная, 5б, там хранится кожаное сырье для производства обуви и одежды.

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