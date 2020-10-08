В России под меднаблюдением из-за COVID-19 остаются более 246 тысяч человек

В России под меднаблюдением из-за подозрения на наличие COVID-19 остаются 246 111 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За минувшие сутки было проведено 439 тыс. тестов на инфекцию, в общей сложности — 49,1 млн тестов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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