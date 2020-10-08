В Москве в четверг ожидается до +20°С

В Москве в четверг, 8 октября, ожидается до +20°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +18 до +20°C. Будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, юго-восточный скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +8...+10°C. Сохранится облачность с прояснениями, по области местами небольшой дождь. Ветер южный скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем и ночью составит 754 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.