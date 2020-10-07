В Москве задержали участников Pussy Riot за развешивание флагов ЛГБТ
Максимс Краюшкинс
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Московские полицейские задержали двух участников Pussy Riot. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката «Апологии протеста» Леонида Соловьева.
Ранее члены Pussy Riot вывесили радужные флаги ЛГБТ на ряде зданий в центре Москвы, где располагаются государственные учреждения.
Отмечается, что полицейские пришли к еще одному участнику группы Александру Софееву.
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