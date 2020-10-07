Посетивший стоматолога мальчик семь лет ходил с иглой в челюсти

В Тринидаде и Тобаго мальчик семь лет ходил с иглой в челюсти после визита к стоматологу, пишет NewsDay.

Отмечается, что в 2013 году врач прооперировал мальчика. Спустя несколько дней матери ребенка сообщили, что не могут найти иголку. После рентгена выяснилось, что предмет застрял в челюсти.

Специалисты попробовали вытащить иглу в 2016 году. Родители заплатили за операцию 25 тысяч долларов Тринидада и Тобаго (287,5 тысячи рублей), но извлечь инородное тело не удалось.

В июле 2020 года мать мальчика подала на клинику в суд, потребовав извлечь иглу и выплатить компенсацию. Рассмотрение дела пройдет 21 декабря.

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