Задержавший Флойда полицейский был освобожден под залог $1 млн

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Човен, принимавший участие в задержании Джорджа Флойда, внес залог в размере $1 млн и был освобожден из-под ареста. Об этом сообщает FOX News.

Отмечается, что суд над всеми четырьмя полицейскими, принимавшими участие в задержании Флойда, должен пройти в марте.

При этом суд рассматривает просьбу полицейских о том, чтобы их судили по отдельности.

Массовые антирасистские протесты и заявления происходят в западных странах после гибели афроамериканца Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.