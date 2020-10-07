Источник сообщил о нескольких пожарах в радиусе 5 км от склада под Рязанью

В радиусе 5 км от военного склада в Рязанской области возникло несколько пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, причиной новых возгораний стали отлетающие при взрывах осколки.

Ранее стало известно, что в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего начали взрываться боеприпасы.

Спасатели эвакуировали 10 сел в окрестностях складов, на место ЧП направлен пожарный поезд.

По последним данным, число госпитализированных после взрывов боеприпасов под Рязанью выросло до пяти.

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