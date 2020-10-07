Куранты на Спасской башне Кремля временно остановят в ночь на пятницу, 9 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

«9 октября в 00:00 мск куранты на Спасской башне Московского Кремля временно приостановят свой ход», — рассказали в дирекции.

Там добавили, что такая мера связана с началом проведения работ по дооснащению звонницы Спасской башни новыми колоколами.

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