Число госпитализированных после взрывов боеприпасов под Рязанью выросло до пяти
Количество пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области увеличилось до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя территориального центра медицины катастроф региона Сергея Кузьминова.
«Госпитализированы пять человек», — сказал он.
Два человека были направлены в Скопинскую районную больницу, трое — в Ряжскую районную больницу.
Ранее в Скопинской районной больнице сообщили, что к ним поступили два человека после взрывов на складах с боеприпасами.
Днем 7 августа на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошел пожар, после которого начались взрывы боеприпасов. Из-за взрывов были повреждены десятки жилых домов, эвакуированы более 2,3 тыс. человек.
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