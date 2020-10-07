Число госпитализированных после взрывов боеприпасов под Рязанью выросло до пяти

Количество пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области увеличилось до шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя территориального центра медицины катастроф региона Сергея Кузьминова.

«Госпитализированы пять человек», — сказал он.

Два человека были направлены в Скопинскую районную больницу, трое — в Ряжскую районную больницу.

Ранее в Скопинской районной больнице сообщили, что к ним поступили два человека после взрывов на складах с боеприпасами.

Днем 7 августа на территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области произошел пожар, после которого начались взрывы боеприпасов. Из-за взрывов были повреждены десятки жилых домов, эвакуированы более 2,3 тыс. человек.

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