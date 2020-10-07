Кузнецова предложила обучать подростков в СИЗО дистанционно
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила обучать подростков, находящихся в следственных изоляторах, дистанционно, пишет РИА «Новости».
«С нашим участием выстроена система дистанционного обучения несовершеннолетних в следственных изоляторах нескольких регионов. Но нормативно эта модель до сих пор не утверждена», – сказала Кузнецова.
Уполномоченный заявила, что необходимо закрепить в законе дистанционное образование подростков в СИЗО как форму образования. Она подчеркнула важность профилактической работы с подростками комиссиями по делам несовершеннолетних.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кузнецова выступила за появление в школах экспертов по буллингу
— Кузнецова заявила, что в ряде регионов отсутствует паллиативная помощь детям
— Детский омбудсмен Кузнецова рассказала, что переболела COVID-19 вместе с семьей