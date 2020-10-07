В промзоне Москвы загорелись бытовка и бойлерная с баллонами пропана

На юго-востоке Москвы загорелись бытовка и бойлерная с баллонами пропана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание бытовки произошло в промзоне по адресу Угрешская, 20.

«Огонь стремительно перешел на рядом стоящее одноэтажное здание бойлерной, где хранятся баллоны с пропаном», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, площадь пожара составляет около 600 кв. м.

В настоящее время распространение огня локализовано.

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