В промзоне Москвы загорелись бытовка и бойлерная с баллонами пропана
Катерина Медведева
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На юго-востоке Москвы загорелись бытовка и бойлерная с баллонами пропана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Возгорание бытовки произошло в промзоне по адресу Угрешская, 20.
«Огонь стремительно перешел на рядом стоящее одноэтажное здание бойлерной, где хранятся баллоны с пропаном», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, площадь пожара составляет около 600 кв. м.
В настоящее время распространение огня локализовано.
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