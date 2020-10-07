Задержанного в Ставрополе обвиняют в подготовке к террористическому акту

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Задержанного ФСБ в Ставрополе обвиняют в покушении на совершение террористического акта. Об этом сообщает ТАСС.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»)», — говорится в сообщении.

Ранее в Ставрополе задержали мужчину, планировавшего теракт в отношении представителей судебной власти.

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