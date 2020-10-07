Под Рязанью усилился пожар на военных складах

В Рязанской области на территории бывшей воинской части в Скопинском районе усилился пожар, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Пожар продолжает распространяться, этому способствуют порывы ветра», — сказал источник.

Он уточнил, что тушение осложняют постоянные взрывы. Точная площадь возгорания будет установлена позже.

Ранее сообщалось, что из-за огня спасатели эвакуировали 10 сел. На место ЧП направлен пожарный поезд. В готовности к вылету также находится самолет-танкер Ил-76. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что к тушению арсенала могут привлечь три военных вертолета Ми-8.

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