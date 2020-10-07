Машины скорой помощи скопились у больницы в Коммунарке

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко объяснил, почему перед больницей скопились машины скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, в настоящий момент наблюдается рост заболевших, в том числе и с тяжелыми формами течения, требующими стационарного лечения, именно поэтому машины скорой помощи, бывает, скапливаются перед приемным отделением больницы», — рассказал он.

Доктор отметил, что на данный момент в больнице лечатся 645 пациентов, из них 104 находятся в отделении реанимации.

«Если еще недавно тяжелых было не так много, то сейчас их количество растет. На данный момент у нас 22 пациента находятся на ИВЛ», — добавил Проценко.

По его словам, скорость, с которой распространяется коронавирус, сильно настораживает, поэтому необходимо не допустить тяжелого развития ситуации. Врач призвал москвичей носить маски, работать удаленно, избегать массовых мероприятий, чтобы сдержать распространение инфекции.

Ранее в Сети появились фотографии большого количества машин скорой помощи у больницы в Коммунарке.

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