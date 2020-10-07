В России за сутки выявлено 11 115 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 11 115 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что из них 27,2% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 3229, Санкт-Петербурге — 456 и Подмосковье --395.

За сутки зафиксировано 202 летальных исхода, выписаны по выздоровлению за это время 6 699 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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