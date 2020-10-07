Названа предварительная причина пожара в санатории «Ялта» в Крыму

В пресс-службе Южного военного округа назвали предварительную причину пожара в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму, передает ТАСС.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки.

Уточняется, что пострадавших нет.

В пресс-службе добавили, что для ликвидации возгорания привлечены пять пожарных расчетов МЧС, было эвакуировано 370 человек.

По последним данным МЧС, возгорание было локализовано на площади 1200 кв. м.

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