Названа предварительная причина пожара в санатории «Ялта» в Крыму
Бернст Ю.
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В пресс-службе Южного военного округа назвали предварительную причину пожара в санатории Минобороны «Ялта» в Крыму, передает ТАСС.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки.
Уточняется, что пострадавших нет.
В пресс-службе добавили, что для ликвидации возгорания привлечены пять пожарных расчетов МЧС, было эвакуировано 370 человек.
По последним данным МЧС, возгорание было локализовано на площади 1200 кв. м.
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