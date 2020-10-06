В Архангельске две тысячи человек остались без воды

Остров Кего, расположенный в черте города Архангельска, остался без водоснабжения из-за аварии, пишет администрация.

«Сегодня на острове Кего произошла авария на водопроводе (прорыв трубы). В связи с этим с 16:30 мск было экстренно прекращено водоснабжение поселка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без воды остались все объекты на острове, в том числе школа и детский сад. Специалисты устраняют последствия аварии. На острове живут около двух тысяч человек.

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