В Кремле ждут, что ситуация с загрязнением на Камчатке прояснится до конца недели

Кремль ожидает, что ситуация с загрязнением у берегов Камчатки прояснится до конца недели, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ситуация действительно волнует, вы знаете, что экология – это один из приоритетов. Есть четкая установка выяснить, что там произошло. Будем ожидать, что до конца этой недели что-то прояснится», — сказал Песков.

Пресс-секретарь призвал к терпению, потому что требуется несколько дней, чтобы сделать соответствующие анализы.

Ранее был зафиксирован массовый выброс морских животных в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа в Авачинском заливе. Специалисты гидрометеослужбы выявили там превышение содержания фенола и нефтепродуктов.

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