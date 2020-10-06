Врач назвала продукты, которых стоит избегать при приеме антибиотиков
Эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Instagram рассказала, каких продуктов стоит избегать при лечении антибиотиками.
По ее словам, из рациона стоит исключить еду, которая тяжело переваривается, в частности жирное, жареное, маринованное, копчености и колбасы.
Кроме того, как считает эксперт, лучше отказаться и от сладких фруктов, таких как бананы.
Павлова отметила, что сделать свой рацион разнообразнее можно за счет включения в него кисломолочных продуктов, например, йогуртов без ягод и добавок, простокваши или кефира.
Врач подчеркнула, что важнее всего при приеме антибиотиков пить много воды, не менее 1,5 литра в день.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вирусолог назвал сроки повторного заражения COVID-19
— Гинцбург: летальность COVID-19 значительно превышает этот показатель для гриппа
— Мясников рассказал, когда вызывать «скорую» при коронавирусе