Врач назвала продукты, которых стоит избегать при приеме антибиотиков

Эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Instagram рассказала, каких продуктов стоит избегать при лечении антибиотиками.

По ее словам, из рациона стоит исключить еду, которая тяжело переваривается, в частности жирное, жареное, маринованное, копчености и колбасы.

Кроме того, как считает эксперт, лучше отказаться и от сладких фруктов, таких как бананы.

Павлова отметила, что сделать свой рацион разнообразнее можно за счет включения в него кисломолочных продуктов, например, йогуртов без ягод и добавок, простокваши или кефира.

Врач подчеркнула, что важнее всего при приеме антибиотиков пить много воды, не менее 1,5 литра в день.

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