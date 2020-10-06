В ГД внесен законопроект, призванный узаконить временное проживание детей с бабушками

Группа депутатов «Единой России» внесла в Госдуму законопроект, предполагающий закрепление законности временного пребывания ребенка у бабушек, дедушек и других близких родственников. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

В проекте говорится, что ребенок по своему желанию и разрешению родителей может временно находиться у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других близких родственников.

Поправку предлагается внести в Семейный кодекс России.

В настоящее время родители и бабушки с дедушками решают данный вопрос через оформление нотариальных доверенностей, в которых указывается, что родители позволяют бабушке или дедушке находиться с внуком или внучкой и защищать интересы ребенка.

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