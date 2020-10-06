РБК: ректор МГИМО Торкунов может покинуть пост

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов может в скором времени покинуть пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как уточняется, его уход обусловлен возрастом. Так, занимать должность ректора можно до 70 лет, а Торкунов отметил свое семидесятилетие 26 августа.

При этом в отдельных случаях предельный возраст пребывания в должности ректора может быть продлен. По словам информаторов, вносить поправки о продлении полномочий Торкунова не планируется.

Предполагается, что после ухода с руководящего поста он станет исполняющим обязанности или президентом МГИМО. Ввести эту должность в вузе могут по рекомендации наблюдательного совета с согласия учредителя и на основании решения ученого совета.

Торкунов переизбирался на пост ректора МГИМО пять раз, впервые став им в 1992 году.

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