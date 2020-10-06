Сход оползней ожидается на этой неделе на Северном Кавказе
Бернст Ю.
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Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о высокой вероятности схода оползней на территории всех регионов Северного Кавказа, сообщается на сайте ведомства.
Высокая вероятность схода оползней и просадки грунта прогнозируется из-за выпавших сильных осадков, которые превысили норму почти в четыре раза.
Так, местами за трое суток выпало до 54 мм осадков. Обычно столько выпадает за две декады октября.