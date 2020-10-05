Уголовное дело завели против допустившего побег сотрудника колонии в Дагестане

В отношении допустившего побег заключенных сотрудника дагестанской колонии возбудили уголовное дело о халатности, сообщает управление Следственного комитета (СК) России по Дагестану.

По версии следствия, младший инспектор группы отдела безопасности допустил побег «вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей и небрежного отношения к службе».

22 сентября текущего года шесть заключенных исправительной колонии в Махачкале на территории производственного цеха сделали подкоп, через который и сбежали. Четверо из них были осуждены на длительные сроки за сбыт и хранение наркотиков, двое — за убийства.

В дальнейшем сотрудникам МВД и УФСИН по Дагестану удалось установить местонахождение сбежавших, они были задержаны на территории Республики Калмыкия.

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