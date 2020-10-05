Росприроднадзор не обнаружил следов нефтепродуктов в водах Камчатки

Росприроднадзор не обнаружил в камчатской воде никаких химических реагентов. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

«Все анализы, которые мы взяли с Росприроднадзором, говорят нам о том, что превышений по нефти ни в воде, ни на суше нет», — заявил министр.

Он рассказал, что исследование показало небольшие превышения по железу и фосфатам. Однако, по его словам, показатели незначительно превышают норму.

При этом Кобылкин заверил, что ведомство совместно с прокуратурой продолжают проверку промышленных предприятий региона.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.

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