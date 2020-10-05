Кудрин заявил, что Россия не смогла избежать второй волны коронавируса

Россия не смогла избежать второй волны коронавируса, из-за чего снизится активность некоторых отраслей в экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом пишет ТАСС.

«К сожалению, мы сегодня констатируем начало второй волны. Это означает, что часть отраслей снизят свою активность. Снизят активность отдельные предприятия, особенно сфера услуг, пищевой сектор, проведение культурных мероприятий», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты уточнил, что в официальном прогнозе предполагается снижение ВВП на 3,9%, но эти показатели не учитывают вторую волну.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 35 млн заболевших, 256 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,2 млн человек с COVID-19.

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