«Ноги стали тяжелые»: один из потерявших сознание школьников под Псковом рассказал о симптомах

Ученик, потерявший сознание во время линейки в Великих Луках, пожаловался на тяжесть в ногах и помутнение в глазах. Об этом «Газете.Ru» рассказала родственница пострадавшего мальчика.

По словам женщины, ее племянник потерял сознание одним из первых, однако врачи скорой помощи смогли привести его в чувство. «Сейчас говорит, что хорошо себя чувствует. Он сказал, что ноги стали тяжелые и в глазах потемнело», — привела она его слова.

При этом несколько учеников на данный момент находятся в реанимации, добавила женщина.

«В реанимации находится девочка, у нее мама в школе учителем работает, как я слышала. Ей очень плохо, ноги не держат совсем. Не очень понятно, почему так случилось. Из разных классов дети пострадали. Некоторым до сих пор очень плохо, кого-то уже домой забрали. Нашего завтра выпишут», — заключила собеседница издания.

Инцидент произошел во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках. По словам очевидцев, во время мероприятия детям стало плохо, их тошнило и рвало, затем некоторые из учеников потеряли сознание. Их госпитализировали. Директор школы предположила, что причиной стал тепловой удар.

Установить причины случившегося намерены в региональной прокуратуре и СК. Следователи дадут оценку организации безопасности учебного процесса.

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