Директор школы в Великих Луках рассказала, почему дети могли упасть в обморок

Директор школы №7 Великих Лук Наталья Демиховская назвала предварительную причину потери сознания 13 детей на торжественной линейке. Об этом пишет «Псковская лента новостей».

«Пока я ничего комментировать не буду. Заключения врачей нет. Просто было очень жарко. Скорее, тепловой (удар)», — сказала она.

Ранее стало известно, что на школьной линейке 13 детей потеряли сознания, они были госпитализированы.

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