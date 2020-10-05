Директор школы в Великих Луках рассказала, почему дети могли упасть в обморок
Катерина Медведева
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Директор школы №7 Великих Лук Наталья Демиховская назвала предварительную причину потери сознания 13 детей на торжественной линейке. Об этом пишет «Псковская лента новостей».
«Пока я ничего комментировать не буду. Заключения врачей нет. Просто было очень жарко. Скорее, тепловой (удар)», — сказала она.
Ранее стало известно, что на школьной линейке 13 детей потеряли сознания, они были госпитализированы.
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