Трехлетний мальчик впал в кому и умер после приема у зубного

В Махачкале 3-летний мальчик впал в кому на приеме у стоматолога. Об этом сообщает СУ СК России по Дагестану.

По версии следствия, 1 октября в одной из частных детских стоматологий у 3-летнего ребенка произошла остановка сердца и он впал в кому на приеме у врача.

Стоматологи провели реанимационные мероприятия, после чего мальчика доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где на следующий день он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителя, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Для установления всех обстоятельств следователи изъяли медицинскую документацию, назначили судебные экспертизы. Проводится комплекс действий, направленных на установление виновного лица и привлечение его к уголовной ответственности.