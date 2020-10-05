В Кремле не стали проводить параллель между ситуациями на Камчатке и в Норильске
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не проводят параллель между загрязнением океана на Камчатке и ситуацией в Норильске, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Нет, не проводим [параллели]», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, все региональные и федеральные министерства и ведомства занимаются этой темой, поэтому он не будет делать обширных заявлений по теме.
Однако, по его словам, в Кремле знают, что министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин держит эту ситуацию на контроле, занимается этим вопросом и находится на связи с регионом.
Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег.
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