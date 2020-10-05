NYT: «ядовитый пришелец» хочет захватить Россию

Дарья Тарасенко

Американская газета The New York Times выпустила материал, в котором называет борщевик «токсичным инопланетянином, который все больше захватывает Россию».

Изначально это растение произрастало на Кавказе, но после окончания Великой Отечественной войны во время восстановления сельского хозяйства советские агрономы хотели использовать быстрорастущий борщевик в качестве корма для скота, говорится в тексте.

«Россия — самая большая страна на Земле, и государство, и люди гордятся размером своей территории — «от южных морей до полярных окраин», как гласит нынешний государственный гимн. Но в последние десятилетия в РФ проникла инопланетная сила: гигантский борщевик», — пишет автор Мария Антонова.

Опасность борщевика объясняется тем, что его ядовитый сок способен вызвать ожоги третьей степени и даже слепоту. Просто так пройти через заросли этого растения нельзя — необходим защитный костюм. Кроме того, борщевик ежегодно увеличивает площадь захваченных им территорий на 10%.

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