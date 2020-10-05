Во Владивостоке девушка погибла в драке с подростками
Антон Демидов
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Девушка погибла во время драки подростков во Владивостоке, сообщает «Вести: Приморье».
Инцидент случился рядом с кинотеатром «Океан».
В сети появились кадры, которые были сняты видеорегистратором проезжавшеего мимо автомобиля. В ролике показано, как несколько подростков дерутся на проезжей части. В какой-то момент среди двух участников драки оказывается девушка. Она получает удар и падает на асфальт. Подняться она уже не смогла. После этого один из молодых людей уносит девушку с проезжей части.
Как сообщается, пострадавшую отвезли в больницу, она умерла в реанимации.
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