Во Владивостоке девушка погибла в драке с подростками

Антон Демидов

Девушка погибла во время драки подростков во Владивостоке, сообщает «Вести: Приморье».

Инцидент случился рядом с кинотеатром «Океан».

В сети появились кадры, которые были сняты видеорегистратором проезжавшеего мимо автомобиля. В ролике показано, как несколько подростков дерутся на проезжей части. В какой-то момент среди двух участников драки оказывается девушка. Она получает удар и падает на асфальт. Подняться она уже не смогла. После этого один из молодых людей уносит девушку с проезжей части.

Как сообщается, пострадавшую отвезли в больницу, она умерла в реанимации.

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