Камчатгиромет сообщил об улучшении ситуации на побережье Тихого океана

Антон Демидов

Начальник Камчатского гидрометцентра Вера Полякова заявила, что экологическая ситуация улучшается на Халактырском пляже, на котором ранее было выявлено загрязнение акватории, улучшается. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полякова отметила, что в отобранных накануне пробах все показатели находятся в пределах нормы. По ее словам, зафиксировано небольшое превышение по фенолу, но оно лучше, чем было в конце сентября.

«То есть ситуация по Халактырскому пляжу улучшается», — сказала Полякова.

Она добавила, что специалисты возьмут дополнительные пробы в понедельник, 5 октября.

Ранее специалисты гидрометслужбы обнаружили превышение содержания фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа на Камчатке. Там же, по данным местных жителей, был зафиксирован массовый выброс морских животных на берег. В настоящее время власти Камчатского края рассматривают три причины случившегося: природные явления, техногенное загрязнение и сейсмическая активность.

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