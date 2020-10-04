Минпросвещения России уточнило число ушедших на карантин школ

Семён Сонный

В России на карантин из-за эпидемиологической ситуации закрыто 0,29% всех школ, сообщается в Telegram-канале российского министерства просвещения «Большая перемена РФ».

Замминистра просвещения Виктор Басюк оговорился и допустил ошибку в процентах школ, ушедших на карантин, указано в сообщении.

«По точным данным, на карантин вышло 0,29% школ по всей стране, а не 3%», – уточняет министерство.

Ранее заместитель министра просвещения России Виктор Басюк заявил, что Из-за распространения ОРВИ и коронавируса среди школьников уже закрылись на карантин 3% российских школ.

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