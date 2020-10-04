Пандемия привела к велосипедной революции в Европе
Бернст Ю.
close
Пандемия коронавируса привела к беспрецедентным инвестициям в велоинфраструктуру Евросоюза, пишет «Би-би-си».
С начала пандемии в инфраструктуру для велосипедистов было вложено более €1 млрд, появилось 2 300 км новых велодорожек.
Раньше люди больше пользовались общественным транспортом, однако теперь потребовалась альтернатива, чтобы обезопасить себя в условиях пандемии.
В частности, в Милане число велосипедистов выросло в 7 раз, в Париже — в 3 раза, в Брюсселе — в 2 раза.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Слишком грязно: Европа меняет машины на велосипеды