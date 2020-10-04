Пандемия привела к велосипедной революции в Европе

Бернст Ю.

Пандемия коронавируса привела к беспрецедентным инвестициям в велоинфраструктуру Евросоюза, пишет «Би-би-си».

С начала пандемии в инфраструктуру для велосипедистов было вложено более €1 млрд, появилось 2 300 км новых велодорожек.

Раньше люди больше пользовались общественным транспортом, однако теперь потребовалась альтернатива, чтобы обезопасить себя в условиях пандемии.

В частности, в Милане число велосипедистов выросло в 7 раз, в Париже — в 3 раза, в Брюсселе — в 2 раза.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Слишком грязно: Европа меняет машины на велосипеды

— Из Москвы в Петербург проложат веломаршрут