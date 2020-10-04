Площадь лесных пожаров в Калифорнии превысила 1,6 млн гектаров

Семён Сонный

Площадь лесных пожаров в американской Калифорнии превысила 1,6 млн га, сообщает Associated Press со ссылкой на официальных представителей пожарной охраны штата.

По официальным данным, с начала текущего года на территории штата зафиксировано более 8 200 лесных пожаров, огнем пройдено более 4 млн акров (примерно 1,6 млн га).

В настоящее время к ликвидации пожаров привлечены около 17 тыс. пожарных, указано в сообщении.

Лесные пожары в Калифорнии привели к гибели более 30 человек и разрушению нескольких сотен домов.

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