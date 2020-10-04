Врач спрогнозировал новые неожиданности коронавируса

Бернст Ю.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко рассказал о механизмах мультисистемного воспалительного синдрома MIS-A, который может быть связан с коронавирусом. Об этом сообщает РБК.

Ранее стало известно, что у переболевших коронавирусом может проявляться воспалительный синдром MIS-A. У заболевших начинаются проблемы с желудочно-кишечным трактом и с сердечно-сосудистой системой. Пока не ясно, является ли синдром симптомом COVID-19 или постинфекционным заболеванием.

По словам врача, при данном синдроме происходит сбой в иммунной системе организма, когда она начинает атаковать собственные клетки.

Пока нельзя сказать, кто из пациентов, переболевших COVID-19, находится в группе риска, уточнил Безносенко.

«Поскольку коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, то подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей. Мы можем столкнуться с самыми различными осложнениями», — сказал он.

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