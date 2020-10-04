В московских барах и кафе стали продавать псевдоалкоголь

В Москве набирают популярность бары и кафе, в которых продается ненастоящий алкоголь, напоминающий по вкусу спиртные напитки. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Как отмечается, в таких напитках содержатся безалкогольные дистилляты, которые изобрели в Британии и Нидерландах на основе растений, фруктов, коры и корнеплодов.

По данным канала, псевдоалкоголь набирает популярность среди взрослых людей, хотя такие напитки юридически тоже доступны и несовершеннолетним. Популярность напитков можно объяснить тем, что люди хотят попробовать что-то новое, помимо продукции из кофейного меню.

«Ты не чувствуешь спирта, тебя не дурманит, да? Ты в таком же хорошем расположении духа. Но ты попил вкусный коктейль и тебе от этого хорошо», – поделился впечатлениями один из посетителей бара, попробовавших такой коктейль.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Реклама алкоголя: на Ивлееву завели дело после шоу с Газмановым

— В Москве после снятия ограничений открылись более 81% кафе

— Сотрудники полиции и СК устроили дебош в баре Gipsy в Москве