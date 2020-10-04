Вирусолог ожидает сохранения введенных из-за коронавируса мер еще на несколько лет

Вирусолог, экс-заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов полагает, что некоторые меры, введенные в России из-за коронавируса, будут сохраняться в стране в течение года или двух лет.

В беседе с URA.ru он высказал предположение, что россиянам придется жить в условиях «частичных ограничений», пока человечество не научится правильно пользоваться вакцинами от инфекции.

«Искать золотую середину, вводить какие-то меры, чтобы снижать загруженность медиков», — пояснил он.

Притом вирусолог считает, что новый карантин России ни к чему, ведь он может повлиять на экономику.

«В условиях частичных ограничений нам придется жить еще год-два», — констатировал Чепурнов.

Всего в России на сегодняшний день выявлено 1 215 001 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 979 143 человека, число летальных случаев возросло до 21 358.

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